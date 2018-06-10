Країни G7 будуть і надалі підтримувати суверенітет України - комюніке

Лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсмуками саміту G7 у Канаді.

Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбіційної і необхідної програми реформ", - наголошується у документі.

"Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язане з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань у Мінських угодах та повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля у рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні.

Якщо цього вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - заявили лідери країн G7.

Крім цього, у "Великій сімці" закликали Росію "припинити дестабілізуючі дії з підриву демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму".

При цьому, у G7 погодилися "продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз та глобальних викликів".

"Ми й надалі підтримуватимемо громадянське суспільство Росії та розвиватимемо міжособистісні зв'язки", - йдеться у комюніке.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.