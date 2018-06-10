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Країни G7 будуть і надалі підтримувати суверенітет України - комюніке

Неділя, 10 червня 2018, 04:24
Країни G7 будуть і надалі підтримувати суверенітет України - комюніке

Лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсмуками саміту G7 у Канаді.

Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбіційної і необхідної програми реформ", - наголошується у документі.

"Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язане з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань у Мінських угодах та повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля у рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні.

Якщо цього вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - заявили лідери країн G7.

Крім цього, у "Великій сімці" закликали Росію "припинити дестабілізуючі дії з підриву демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму".

При цьому, у G7 погодилися "продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз та глобальних викликів".

"Ми й надалі підтримуватимемо громадянське суспільство Росії та розвиватимемо міжособистісні зв'язки", - йдеться у комюніке.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. 

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Українська правда" у Threads

Теми: G7КримУкраїнаРосія
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