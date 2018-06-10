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Страны G7 будут и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины - коммюнике

Воскресенье, 10 июня 2018, 04:24
Страны G7 будут и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины - коммюнике

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7 в Канаде.

Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ", - подчеркивается в документе.

"Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине.

Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия ", - заявили лидеры стран G7.

Кроме этого, в "Большой семерке" призвали Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".

При этом в G7 согласились "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".

"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", - говорится в коммюнике.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение России в G8.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Темы: G7КрымУкраинаРосcия
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