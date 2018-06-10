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У сумському нічному клубі вибухнула граната, 7 постраждалих

Неділя, 10 червня 2018, 08:59
У сумському нічному клубі вибухнула граната, 7 постраждалих
Данкор

Внаслідок вибуху гранати РГД-5 в нічному клубі "Луна" на вул. Інтернаціоналістів у Сумах в неділю зранку постраждало 7 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання "Данкор" з посиланням на начальника міськвідділу поліції Павла Карабуту.

За його словами, можливого підозрюваного 1990 р.н. затримали співробітники патрульної поліції і служба охорони нічного клубу. Мотиви злочину поки невідомі.

Вибух стався близько 6 ранку.

"За неперевіреними даними, чоловік у балаклаві кинув гранату в бік охоронців закладу", - пише видання.

На місці злочину також працюють заступник прокурора області Рустам Галаєв і перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник.

Як повідомив Карабута, ця подія кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу - "Замах на вбивство", "Опір співробітникам поліції", "Зберігання і застосування вогнепальної зброї" і "Хуліганство із застосуванням заздалегідь приготованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень".

Пізніше головний лікар обласної клінічної лікарні Володимир Горох повідомив "Данкору", що троє з семи постраждалих в результаті вибуху перебувають у стані середньої тяжкості.

За його даними, до лікарні було доставлено 7 потерпілих, в тому числі одна дівчина. У всіх осколкові поранення. Одного постраждалого перевели до 5-ї міськлікарні за місцем проживання.

Пізніше прес-служба ГУНП в Сумській області повідомила, що повідомлення про вибух у нічному клубі надійшло на лінію 102 близько 6 ранку.

"З'ясувалось, що невідомий підірвав гранату на другому поверсі закладу - на майданчику перед входом, де в цей час перебували люди", - зазначили в поліції.

Чоловіка, якого підозрюють у вчиненні злочину, затримали. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівника ГУНП області.

Українська правда
Теми: Сумиполіція
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