В сумском ночном клубе взорвалась граната, 7 пострадавших
В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек.
Об этом сообщает местное издание "Данкор" со ссылкой на начальника горотдела полиции Павла Карабуту.
По его словам, возможного подозреваемого 1990 г.р. задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны.
Взрыв произошел около 6 утра.
"По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения", - пишет издание.
На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник.
Как сообщил Карабута, это происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса – "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".