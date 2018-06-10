Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В сумском ночном клубе взорвалась граната, 7 пострадавших

Воскресенье, 10 июня 2018, 08:59
В сумском ночном клубе взорвалась граната, 7 пострадавших
Данкор

В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек.

Об этом сообщает местное издание "Данкор" со ссылкой на начальника горотдела полиции Павла Карабуту.

По его словам, возможного подозреваемого 1990 г.р. задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны.

Взрыв произошел около 6 утра.

"По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения", - пишет издание.

На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Как сообщил Карабута, это происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса – "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Позже главврач областной клинической больницы Владимир Горох сообщил "Данкору", что трое из семи пострадавших в результате взрыва находятся в состоянии средней тяжести.

По его данным, в больницу было доставлено 7 пострадавших, в том числе одна девушка. У всех осколочные ранения. Одного пострадавшего перевели в 5-ю горбольницу по месту жительства.

Позже пресс-служба ГУНП в Сумской области сообщила, что сообщение о взрыве в ночном клубе поступило на линию 102 около 6 утра.

"Выяснилось, что неизвестный взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди", - отметили в полиции.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сумыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Сумы
В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов
Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский
Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: