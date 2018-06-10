В сумском ночном клубе взорвалась граната, 7 пострадавших

В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек.

Об этом сообщает местное издание "Данкор" со ссылкой на начальника горотдела полиции Павла Карабуту.

По его словам, возможного подозреваемого 1990 г.р. задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны.

Взрыв произошел около 6 утра.

"По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения", - пишет издание.

На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Как сообщил Карабута, это происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса – "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Позже главврач областной клинической больницы Владимир Горох сообщил "Данкору", что трое из семи пострадавших в результате взрыва находятся в состоянии средней тяжести.

По его данным, в больницу было доставлено 7 пострадавших, в том числе одна девушка. У всех осколочные ранения. Одного пострадавшего перевели в 5-ю горбольницу по месту жительства.

Позже пресс-служба ГУНП в Сумской области сообщила, что сообщение о взрыве в ночном клубе поступило на линию 102 около 6 утра.

"Выяснилось, что неизвестный взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди", - отметили в полиции.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области.