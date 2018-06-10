У Львові горів стрілецький комплекс Міноборони

В ніч на неділю у Львові сталася пожежа у будівлі на території стрілецького комплексу Міноборони.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 39а у Львові надійшло о 02:26.

Пожежа сталася у 3-поверховій адміністративній будівлі, в якій знаходився також стрілецький тир, на території стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони.

Фото ДСНС

Площа будівлі складає 4 400 кв.м.

По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля по всій площі приміщення. Рятувальники винесли із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

"Вогнеборці також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою гарантування безпеки, із гуртожитку евакуювали 120 мешканців", - повідомили в ДСНС.

Пожежу локалізовано о 05:35, ліквідовано о 07:51.

Причина виникнення горіння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.