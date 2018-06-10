Во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны

196 просмотров
Воскресенье, 10 июня 2018, 09:40

В ночь на воскресенье во Львове произошел пожар в здании на территории стрелкового комплекса Минобороны.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 39а во Львове поступило в 02:26.

Пожар произошел в 3-этажном административном здании, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны.

 
Фото ГСЧС

Площадь здания составляет 4400 кв.м.

По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения. Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

"Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности, из общежития эвакуировали 120 жителей", - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 7:51.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Украинская правда
Темы: Львов Минобороны ГСЧС
powered by lun.ua
По теме
Во Львов прилетели пять американских военных самолетов 9 июня 2018, 13:07
Во Львове вторую неделю "минируют" бизнес-центры: сейчас заявили о 5 6 июня 2018, 11:27
Львов получил €35 миллинов на решение проблемы с мусором 1 июня 2018, 15:49
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, 2 раненых
В крымском СИЗО Балуха не считают голодающим, врач его не посещает - правозащитница
Страны G7 будут и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины - коммюнике
Украина может получить пятый транш МВФ к осени - Смолий
Все новости
психология

Сколько денег нам нужно для счастья?

исследование

5 мифов о видеоиграх

Поиск по сайту
Архив
Весь архів