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Во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны

Воскресенье, 10 июня 2018, 09:40

В ночь на воскресенье во Львове произошел пожар в здании на территории стрелкового комплекса Минобороны.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 39а во Львове поступило в 02:26.

Пожар произошел в 3-этажном административном здании, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны.

 
Фото ГСЧС

Площадь здания составляет 4400 кв.м.

По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения. Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

"Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности, из общежития эвакуировали 120 жителей", - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 7:51.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Украинская правда
Темы: ЛьвовМинобороныГСЧС
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