Путін готовий зустрітися з Трампом "як тільки, так одразу"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбудеться "як тільки, так одразу", коли до неї буде готова американська сторона.

"Як тільки, так одразу. Як тільки американська сторона буде готова, так відразу ця зустріч відбудеться, ну виходячи, звичайно, і з мого робочого графіка", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками його візиту до Китаю, передає РИА Новости.

Він також зазначив, що питання місця проведення зустрічі ще предметно не обговорювалося.

"Але багато країн виявляють бажання надати нам таке сприяння. Це і деякі європейські країни, в тому числі Австрія, мабуть, іншого я не чув. Загалом, це, мені здається, питання технічне. Важливо, щоб ці зустрічі, якщо вони відбудуться або вона відбудеться, ця зустріч, були наповнені конкретним змістом", - додав президент РФ.

Як повідомлялося, 9 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.

8 червня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Євросоюзі повідомило, що президент Росії Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Відні влітку.

The Wall Street Journal раніше з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім перебуває на ранній стадії планування потенційного саміту між двома главами держав.