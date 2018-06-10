Путин готов встретиться с Трампом "как только, так сразу"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "как только, так сразу", когда к ней будет готова американская сторона.

"Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Китай, передает РИА Новости.

Он также отметил, что вопрос места проведения встречи еще предметно не обсуждался.

"Но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал. В общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием", — добавил президент РФ.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обсуждали в ходе последнего телефонного разговора, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

8 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом в Вене летом.

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом находится на ранней стадии планирования потенциального саммита между двумя главами государств.