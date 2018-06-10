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До Авдіївки повернули воду

Неділя, 10 червня 2018, 11:21

Станом на 07:00 10 червня водопостачання м. Авдіївка, с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району Донецької області здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що 9 червня відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Станом на 18:00 9 червня після проведення регламентно-налагоджувальних робіт запущено в роботу ДФС та розпочато запуск води в систему.

6 червня приблизно о 21:35 внаслідок бойових дій відбулося пошкодження повітряної лінії електропередачі 110 кВ "Макіївка - АКХЗ-2" (на тимчасово непідконтрольній території), сталось знеструмлення та зупинка Донецької фільтрувальної станції.

У зв’язку з зупинкою ДФС було припинено водопостачання у м. Авдіївка.

Українська правда
Теми: Донецька областьАвдіївка
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