До Авдіївки повернули воду

Станом на 07:00 10 червня водопостачання м. Авдіївка, с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району Донецької області здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що 9 червня відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Станом на 18:00 9 червня після проведення регламентно-налагоджувальних робіт запущено в роботу ДФС та розпочато запуск води в систему.

6 червня приблизно о 21:35 внаслідок бойових дій відбулося пошкодження повітряної лінії електропередачі 110 кВ "Макіївка - АКХЗ-2" (на тимчасово непідконтрольній території), сталось знеструмлення та зупинка Донецької фільтрувальної станції.

У зв’язку з зупинкою ДФС було припинено водопостачання у м. Авдіївка.