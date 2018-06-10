В Авдеевку вернули воду

По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение г. Авдеевка, с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района Донецкой области осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что 9 июня возобновлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 18:00 9 июня после проведения регламентных-наладочных работ запущена в работу ДФС и начат запуск воды в систему.

6 июня примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2" (на временно неподконтрольной территории), произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции.

В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение в г. Авдеевка.