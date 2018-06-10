Міністр Сербії назвав Автомайдан в Україні замовленням західних спецслужб

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Неділя, 10 червня 2018, 14:00

Міністр оборони уряду Сербії Александар Вулін виступив із недружніми коментарями на адресу України, поставивши під сумнів щирість протестів проти Януковича.

Про це він заявив у п’ятницю в Белграді, коментуючи протести сербських водіїв, повідомляє сербська телекомпанія РТС.

Цього тижня у Сербії через обурення водіїв було заблоковано низку шляхів. Учасники блокування протестували проти значного підвищення вартості пального у країні. Як відомо, ціни на бензин зараз зростають у багатьох регіонах через збільшення цін на нафту. Вулін заявив, що блокування шляхів з цієї причини є неприйнятним.

Міністр також натякнув, що не вірить у щирість водіїв, і на підтвердження своєї думки послався на досвід протестів проти Віктора Януковича в Україні у 2013 році.

"Вони називали себе Автомайданом і вони також блокували шляхи, провокували конфлікти, руйнуючи країну на замовлення західних спецслужб", - заявив Вулін.

"Схоже, що є люди, які хочуть повторити в Сербії те, що їм вдалося в Україні. Хочуть дестабілізувати і зруйнувати Сербію. Та на щастя, лідер Сербії Вучич – не Янукович", - додав міністр. Як відомо, низка чільних представників сербської влади не приховують своїх проросійських настроїв. Україна неодноразово офіційно критикувала позицію уряду Сербії з цього приводу.

Європейська правда

Теми: Сербія Автомайдан
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