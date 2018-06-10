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Министр Сербии назвал Автомайдан в Украине заказом западных спецслужб

Воскресенье, 10 июня 2018, 14:00

Министр обороны правительства Сербии Александар Вулин выступил с недружественными комментариями в адрес Украины, поставив под сомнение искренность протестов против Януковича.

Об этом он заявил в пятницу в Белграде, комментируя протесты сербских водителей, сообщает сербская телекомпания РТС.

На этой неделе в Сербии из-за возмущения водителей был заблокирован ряд путей. Водители протестовали против значительного повышения стоимости горючего в стране. Как известно, цены на бензин сейчас растут во многих регионах из-за увеличения цен на нефть. Вулин заявил, что блокирование дорог по этой причине неприемлемо.

Министр также намекнул, что не верит в искренность водителей, и в подтверждение своего мнения сослался на опыт протестов против Виктора Януковича в Украине в 2013 году.

"Они называли себя Автомайданом и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб", - заявил Вулин.

"Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. И к счастью, лидер Сербии Вучич – не Янукович", - добавил министр. Как известно, ряд видных представителей сербской власти не скрывают своих пророссийских настроений. Украина неоднократно официально критиковала позицию правительства Сербии по этому поводу.

Европейская правда

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Темы: СербияАвтомайдан
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