На мітингу в Москві розгорнули банер на підтримку Сенцова

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Неділя, 10 червня 2018, 15:44

У Москві на проспекті Сахарова проходить санкціонований мітинг опозиції "За вільну Росію без репресій і свавілля".

Як повідомляє "Новая газета", на мітинг прийшли представники громадських організації, які займаються допомогою політв'язням, а також представники політичних партій, зокрема, "Парнасу", "Яблука" і ін.

Як видно з опублікованих виданням фото, на мітингу розгорнули великий банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

 
Фото "Новой газеты"

Всього в мітингу беруть участь близько півтори тисячі осіб. Вони просять зупинити політичні репресії, звільнити політв'язнів, припинити "справу "Сьомої студії", не зносити будинки за проектом реновації, зупинити блокування "Телеграма" і припинити побиття людей на мітингах.

Крім того, учасники акції виступають проти порушення кримінальних справ за "неугодні" репости в соцмережах і порушення прав людини силовими структурами.

 

"Мітинг - це лише перша сходинка. Ми домовилися з правозахисниками, що це буде серія заходів. Ситуація в країні дуже тривожна", - сказав "Новой газете" політик Геннадій Гудков.

Пізніше один з організаторів заходу Лев Пономарьов повідомив "Новой газете", що на мітингу затримали трьох осіб.

За його словами, затриманих відвезли до ВВС Красносільська. На місце вже виїхали правозахисники.

У поліції Пономарьову пояснили, що людей затримали за неприпустимі висловлювання на адресу президента.

Теми: Росія Сенцов
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