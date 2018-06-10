На митинге в Москве развернули баннер в поддержку Сенцова

В Москве на проспекте Сахарова проходит санкционированный митинг оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола".

Как сообщает "Новая газета", на митинг пришли представители общественных организации, которые занимаются помощью политзаключенным, а также представители политических партий, в частности, "Парнаса", "Яблока" и др.

Как видно из опубликованных изданием фото, на митинге развернули большой баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото "Новой газеты"

Всего в митинге принимает участие около полутора тысяч человек. Они просят остановить политические репрессии, освободить политзаключенных, прекратить "дело "Седьмой студии", не сносить дома по проекту реновации, остановить блокировку "Телеграмма" и прекратить избиения людей на митингах.

Кроме того, участники акции выступают против возбуждения уголовных дел за "неугодные" репосты в соцсетях и нарушения прав человека силовыми структурами.

"Митинг — это лишь первая ступень. Мы договорились с правозащитниками, что это будет серия мероприятий. Ситуация в стране очень тревожная", — сказал "Новой газете" политик Геннадий Гудков.

Митинг оппозиции «За свободную Россию без репрессий и произвола» на Проспекте Сахарова. Многие плакаты и выступления посвящены голодающему Олегу Сенцову pic.twitter.com/NpAXQaDm0X — Meduza (@meduzaproject) June 10, 2018

Позже один из организаторов мероприятия Лев Пономарев сообщил "Новой газете", что на митинге задержали трех человек.

По его словам, задержанных увезли в ОВД Красносельская. На место уже выехали правозащитники.

В полиции Пономареву пояснили, что людей задержали за недопустимые высказывания в адрес президента.