Трамп прилетів до Сінгапуру

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомила речниця Держдепу США Хезер Науерт у Twitter.

"Зараз: президент Сполучених Штатів прибуває до Сінгапуру для участі в історичному саміті", - написала вона.

З Трампом до Сінгапуру прилетів також державний секретар США Майк Помпео.

Раніше повідомлялося, що до Сінгапуру вже прибув Кім Чен Ин.

#UPDATE North Korean leader Kim Jong Un and Donald Trump arrive in Singapore for an unprecedented summit, with Pyongyang's nuclear arsenal at the top of the agenda and the US president calling it a "one-time shot" at peace https://t.co/AcZMDqbwxn pic.twitter.com/zyL0ndstmO