Трамп прилетів до Сінгапуру

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомила речниця Держдепу США Хезер Науерт у Twitter.

"Зараз: президент Сполучених Штатів прибуває до Сінгапуру для участі в історичному саміті", - написала вона.

З Трампом до Сінгапуру прилетів також державний секретар США Майк Помпео.

Раніше повідомлялося, що до Сінгапуру вже прибув Кім Чен Ин.

#UPDATE North Korean leader Kim Jong Un and Donald Trump arrive in Singapore for an unprecedented summit, with Pyongyang's nuclear arsenal at the top of the agenda and the US president calling it a "one-time shot" at peace https://t.co/AcZMDqbwxn pic.twitter.com/zyL0ndstmO — AFP news agency (@AFP) June 10, 2018

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч 12 червня в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.