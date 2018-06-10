Трамп прилетів до Сінгапуру

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Неділя, 10 червня 2018, 15:51

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомила речниця Держдепу США Хезер Науерт у Twitter.

"Зараз: президент Сполучених Штатів прибуває до Сінгапуру для участі в історичному саміті", - написала вона.

З Трампом до Сінгапуру прилетів також державний секретар США Майк Помпео.

Раніше повідомлялося, що до Сінгапуру вже прибув Кім Чен Ин.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч 12 червня в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.

Українська правда
Теми: США Трамп КНДР Сінгапур
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