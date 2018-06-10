Трамп прилетел в Сингапур
Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт в Twitter.
Happening now: @potus arrives in #Singapore for historic summit! @SecPompeo @StateDept pic.twitter.com/gbemyaehvv— Heather Nauert (@statedeptspox) June 10, 2018
"Сейчас: президент Соединенных Штатов прибывает в Сингапур для участия в историческом саммите", - написала она.
С Трампом в Сингапур прилетел также государственный секретарь США Майк Помпео.
Ранее сообщалось, что в Сингапур уже прибыл Ким Чен Ын.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.
США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.