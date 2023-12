Трамп прилетел в Сингапур

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт в Twitter.

"Сейчас: президент Соединенных Штатов прибывает в Сингапур для участия в историческом саммите", - написала она.

С Трампом в Сингапур прилетел также государственный секретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что в Сингапур уже прибыл Ким Чен Ын.

#UPDATE North Korean leader Kim Jong Un and Donald Trump arrive in Singapore for an unprecedented summit, with Pyongyang's nuclear arsenal at the top of the agenda and the US president calling it a "one-time shot" at peace https://t.co/AcZMDqbwxn pic.twitter.com/zyL0ndstmO