Трамп прилетел в Сингапур

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Воскресенье, 10 июня 2018, 15:51

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт в Twitter.

"Сейчас: президент Соединенных Штатов прибывает в Сингапур для участия в историческом саммите", - написала она.

С Трампом в Сингапур прилетел также государственный секретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что в Сингапур уже прибыл Ким Чен Ын.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украинская правда
Темы: США Трамп КНДР Сингапур
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