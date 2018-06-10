Збірна України з баскетболу 3х3 – у чвертьфіналі чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу, де зіграє проти Словенії.

На груповому етапі команда Олега Юшкіна перемогла Нігерію, програла Латвії та здолала Хорватію з Йорданією.

У підсумку українська команда посіла друге місце в групі, повідомляє Федерація баскетболу України.

Матч Словенія – Україна заплановано на 9:50 вівторка, 12 червня.

Того ж дня відбудуться вирішальні поєдинки чемпіонату світу.