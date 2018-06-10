Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірна України з баскетболу 3х3 – у чвертьфіналі чемпіонату світу

Неділя, 10 червня 2018, 16:33
Збірна України з баскетболу 3х3 – у чвертьфіналі чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу, де зіграє проти Словенії.

На груповому етапі команда Олега Юшкіна перемогла Нігерію, програла Латвії та здолала Хорватію з Йорданією.

У підсумку українська команда посіла друге місце в групі, повідомляє Федерація баскетболу України.

Матч Словенія – Україна заплановано на 9:50 вівторка, 12 червня.

Того ж дня відбудуться вирішальні поєдинки чемпіонату світу.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
спорт
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: