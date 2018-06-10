Сборная Украины по баскетболу 3х3 – в четвертьфинале чемпионата мира
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Воскресенье, 10 июня 2018, 16:33
Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против Словении.
На групповом этапе команда Олега Юшкина победила Нигерию, проиграла Латвии и одолела Хорватию с Иорданией.
В итоге украинская команда заняла второе место в группе, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Матч Словения – Украина запланирован на 9:50 вторника, 12 июня.
В тот же день состоятся решающие поединки чемпионата мира.