В Одесі біля пляжу авто скотилося зі схилу і збило 3 жінок

4034 перегляди
Неділя, 10 червня 2018, 17:15

В Одесі біля пляжу "Ланжерон" ніким не керований автомобіль скотився зі схилу і збив трьох жінок.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, це сталося пізно ввечері 9 червня.

"По медичну допомогу звернулися три жінки", – повідомили в поліції.

У відомстві не змогли уточнити, який стан потерпілих.

За словами очевидців, наїзд на пішоходів був близько 22:05.

Зокрема, як написав одесит Святослав Лаврусенко, біля пляжу "Ланжерон" з гори прямо на людей скотилася припаркована "Тойота Королла", яка не була поставлена на ручне гальмо.

"Почули сильний хлопок і крики, троє жінок опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були за метрів п'ять, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок", – розповів він.

"Одна дівчина в дуже тяжкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30. Господар авто не знайшовся", – додав очевидець.

На місце подій прибув слідчий, який оформив матеріали ДТП, повідомляє "Думская".

Теми: Одеса
powered by lun.ua
По темі
Стерненко: Поліція вчетверте відмовилась надати мені охорону 8 червня 2018, 21:23
Активісту, якого поранили в Одесі, дадуть держохорону 7 червня 2018, 17:39
Суд відмовився зняти арешт з майна табору "Вікторія"   6 червня 2018, 14:32
Усі новини
Головні новини
Збірна України з баскетболу 3х3 – у чвертьфіналі чемпіонату світу
Порошенко подякував G7 за "потужний сигнал"
Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу
Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру на історичний саміт з Трампом - ЗМІ
Усі новини
психологія

10 простих шляхів контролювати свою пристрасть до цукру

Made in Ukraine

7 українських брендів, які роблять соуси