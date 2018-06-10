В Одесі біля пляжу авто скотилося зі схилу і збило 3 жінок

В Одесі біля пляжу "Ланжерон" ніким не керований автомобіль скотився зі схилу і збив трьох жінок.



Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, це сталося пізно ввечері 9 червня.

"По медичну допомогу звернулися три жінки", – повідомили в поліції.

У відомстві не змогли уточнити, який стан потерпілих.

За словами очевидців, наїзд на пішоходів був близько 22:05.

Зокрема, як написав одесит Святослав Лаврусенко, біля пляжу "Ланжерон" з гори прямо на людей скотилася припаркована "Тойота Королла", яка не була поставлена на ручне гальмо.

"Почули сильний хлопок і крики, троє жінок опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були за метрів п'ять, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок", – розповів він.

"Одна дівчина в дуже тяжкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30. Господар авто не знайшовся", – додав очевидець.

На місце подій прибув слідчий, який оформив матеріали ДТП, повідомляє "Думская".