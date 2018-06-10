В Одессе у пляжа авто скатилось со склона и сбило 3 женщин

В Одессе возле пляжа "Ланжерон" никем не управляемый автомобиль скатился со склона и сбил трех женщин.



Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, это произошло поздно вечером 9 июня.

"За медицинской помощью обратились три женщины", – сообщили в полиции.

В ведомстве не смогли уточнить, каково состояние пострадавших.

По словам очевидцев, наезд на пешеходов был около 22:05.

В частности, как написал одессит Святослав Лаврусенко, возле пляжа "Ланжерон" с горы прямо на людей скатилась припаркованная "Тойота Королла", которая не была поставлена на ручной тормоз.

"Услышали сильный хлопок и крики, трое женщин оказались под колесами "Короллы". Она еще не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были за метров пять, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин", – рассказал он.

"Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30. Хозяин авто не нашелся", – добавил очевидец.

На место событий прибыл следователь, который оформил материалы ДТП, сообщает "Думская".