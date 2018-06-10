Порошенко розповів, чого чекає від зернового терміналу в Одесі

1078 переглядів
Неділя, 10 червня 2018, 17:47

Президент Петро Порошенко сподівається, що зерновий термінал в Одесі підвищить конкурентоздатність аграрної галузі в Україні.

"Нещодавно в Одеській області ми відкрили першу чергу пускового комплексу зернового термінала", – написав він у Twitter.

"Впевнений, цей проект набагато підвищить конкурентоздатність української аграрної сфери і зробить ще більш привабливим інвестиційний клімат в Україні", – додав Порошенко.

Зерновий термінал – це інноваційний проект ТОВ "MV Cargo" спільно з корпорацією "Cargill", який має забезпечувати до 10% експорту українських зернових.

Теми: Одеса бізнес Порошенко
powered by lun.ua
По темі
В Одесі біля пляжу авто скотилося зі схилу і збило 3 жінок 10 червня 2018, 17:15
Стерненко: Поліція вчетверте відмовилась надати мені охорону 8 червня 2018, 21:23
Активісту, якого поранили в Одесі, дадуть держохорону 7 червня 2018, 17:39
Усі новини
Головні новини
Збірна України з баскетболу 3х3 – у чвертьфіналі чемпіонату світу
Порошенко подякував G7 за "потужний сигнал"
Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу
Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру на історичний саміт з Трампом - ЗМІ
Усі новини
психологія

10 простих шляхів контролювати свою пристрасть до цукру

Made in Ukraine

7 українських брендів, які роблять соуси