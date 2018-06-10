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Порошенко розповів, чого чекає від зернового терміналу в Одесі

Неділя, 10 червня 2018, 17:47

Президент Петро Порошенко сподівається, що зерновий термінал в Одесі підвищить конкурентоздатність аграрної галузі в Україні.

"Нещодавно в Одеській області ми відкрили першу чергу пускового комплексу зернового термінала", – написав він у Twitter.

"Впевнений, цей проект набагато підвищить конкурентоздатність української аграрної сфери і зробить ще більш привабливим інвестиційний клімат в Україні", – додав Порошенко.

Зерновий термінал – це інноваційний проект ТОВ "MV Cargo" спільно з корпорацією "Cargill", який має забезпечувати до 10% експорту українських зернових.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесабізнесПорошенко
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