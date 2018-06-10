Порошенко рассказал, чего ждет от зернового терминала в Одессе

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Воскресенье, 10 июня 2018, 17:47

Президент Петр Порошенко надеется, что зерновой терминал в Одессе повысит конкурентоспособность аграрной отрасли в Украине.

"Недавно в Одесской области мы открыли первую очередь пускового комплекса зернового терминала", – написал он в Twitter.

"Уверен, этот проект намного повысит конкурентоспособность украинской аграрной сферы и сделает еще более привлекательным инвестиционный климат в Украине", – добавил Порошенко.

Зерновой терминал – это инновационный проект ООО "MV Cargo" совместно с компанией "Cargill", который должен обеспечивать до 10% экспорта украинских зерновых.

Темы: Одесса бизнес Порошенко
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