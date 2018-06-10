Порошенко рассказал, чего ждет от зернового терминала в Одессе

Президент Петр Порошенко надеется, что зерновой терминал в Одессе повысит конкурентоспособность аграрной отрасли в Украине.



"Недавно в Одесской области мы открыли первую очередь пускового комплекса зернового терминала", – написал он в Twitter.



"Уверен, этот проект намного повысит конкурентоспособность украинской аграрной сферы и сделает еще более привлекательным инвестиционный климат в Украине", – добавил Порошенко.

Нещодавно в Одеській області ми відкрили першу чергу пускового комплексу зернового термінала.



Впевнений, – цей проект набагато підвищить конкурентоздатність української аграрної сфери і зробить ще більш привабливим інвестиційний клімат в Україні.#ЕкономічнеЗростання pic.twitter.com/ykxCvjpCXh — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2018

Зерновой терминал – это инновационный проект ООО "MV Cargo" совместно с компанией "Cargill", который должен обеспечивать до 10% экспорта украинских зерновых.