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Тиждень почнеться грозами на заході і майже спекою

Неділя, 10 червня 2018, 19:41
Тиждень почнеться грозами на заході і майже спекою

У понеділок 11 червня в Україні денна температура повітря коливатиметься між 24 та 29 градусами, у західних областях очікуються грози.

"11 червня вранці та вдень на Закарпаттї та в Прикарпаттї сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с", – попереджає Український гідрометцентр.

Погода 11 червня
Погода 11 червня
meteo.gov.ua

При цьому в понеділок по всій країні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 12 червня
Прогноз погоди на 12 червня

За попереднім прогнозом, у вівторок грози охоплять і північні області України.

У свою чергу, синоптик Наталя Діденко пише на Facebook, що "вже ввечері 11 червня та вранці й вдень 12 червня дощі та грози охоплять захід, північ та центр України", а південь та схід залишаться без істотних опадів під впливом антициклону.

"Температура повітря суттєво не зміниться, коливатиметься в межах +24+28 градусів, місцями до +30 градусів. Під час злив температура тимчасово знижуватиметься на 3-6 градусів", – прогнозує вона.

У Києві в понеділок буде без опадів, 25-27 градусів тепла.

А вже у вівторок у столиці з'явиться атмосферний фронт, ймовірні грозові дощі, температура – без особливих змін.

Теми: погода
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