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Неделя начнется грозами на западе и почти жарой

Воскресенье, 10 июня 2018, 19:41
Неделя начнется грозами на западе и почти жарой

В понедельник 11 июня в Украине дневная температура воздуха будет колебаться между 24 и 29 градусами, в западных областях ожидаются грозы.

"11 июня утром и днем ​​на Закарпатье и в Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупреждает Украинский гидрометцентр.

Погода 11 июня
Погода 11 июня
meteo.gov.ua

При этом в понедельник по всей стране, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 12 июня
Прогноз погоды на 12 июня

По предварительному прогнозу, во вторник грозы охватят и северные области Украины.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что "уже вечером 11 июня и утром и днем ​​12 июня дожди и грозы охватят запад, север и центр Украины", а юг и восток останутся без существенных осадков под влиянием антициклона.

"Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах + 24 + 28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура будет временно снижаться на 3-6 градусов", – прогнозирует она.



В Киеве в понедельник будет без осадков, 25-27 градусов тепла.

А уже во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура – без особых изменений.

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Темы: погода
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