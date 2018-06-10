Неделя начнется грозами на западе и почти жарой
В понедельник 11 июня в Украине дневная температура воздуха будет колебаться между 24 и 29 градусами, в западных областях ожидаются грозы.
"11 июня утром и днем на Закарпатье и в Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупреждает Украинский гидрометцентр.
При этом в понедельник по всей стране, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По предварительному прогнозу, во вторник грозы охватят и северные области Украины.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что "уже вечером 11 июня и утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят запад, север и центр Украины", а юг и восток останутся без существенных осадков под влиянием антициклона.
"Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах + 24 + 28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура будет временно снижаться на 3-6 градусов", – прогнозирует она.
В Киеве в понедельник будет без осадков, 25-27 градусов тепла.
А уже во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура – без особых изменений.