Неделя начнется грозами на западе и почти жарой

В понедельник 11 июня в Украине дневная температура воздуха будет колебаться между 24 и 29 градусами, в западных областях ожидаются грозы.



"11 июня утром и днем ​​на Закарпатье и в Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупреждает Украинский гидрометцентр.

Погода 11 июня meteo.gov.ua

При этом в понедельник по всей стране, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 12 июня

По предварительному прогнозу, во вторник грозы охватят и северные области Украины.



В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что "уже вечером 11 июня и утром и днем ​​12 июня дожди и грозы охватят запад, север и центр Украины", а юг и восток останутся без существенных осадков под влиянием антициклона.



"Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах + 24 + 28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура будет временно снижаться на 3-6 градусов", – прогнозирует она.





В Киеве в понедельник будет без осадков, 25-27 градусов тепла.



А уже во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура – без особых изменений.