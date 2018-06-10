У Росії автобус зіткнувся з поїздом, хоча машиніст сигналив

В Орловській області Російської Федерації автобус з артистами місцевого хору зіткнувся з вантажним поїздом на регульованому залізничному переїзді.



Як повідомляє "РИА Новости", це сталося 10 червня на перегоні Лужки-Панькова за 20 кілометрів на південь від Орла.



4 людини загинули. За даними СК РФ, 12 людей госпіталізовано. Уряд Орловської області повідомляє про 11 госпіталізованих, включаючи школяра.

За попередніми результатами роботи комісії Московської залізниці, зіткнення сталося з вини водія ПАЗ.



"За даними машиніста вантажного поїзда, пасажирський автобус стояв перед переїздом перегону Панькова – Лужки-Орловські Московської залізниці, а потім виїхав на заборонений сигнал перед самим поїздом", – повідомляє МЗ.



"Машиніст поїзда, побачивши на шляхах автобус, подав звукові і світлові сигнали, застосував екстрене гальмування, проте через малу відстань уникнути зіткнення не вдалося", – додає відомство.

Автобус зіткнувся з поїздом ГУ МНС Росії в Орловській області

За даними слідства, серед загиблих – один неповнолітній.



За даними поліції, в автобусі було 16 осіб.



Як інформує управління МВС РФ по регіону, водій автобуса перебуває у лікарні, буде вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу.



Слідство порушило кримінальну справу за двома статтями: "порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності до смерті двох чи більше осіб", і "виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті двох чи більше осіб" .



Вони передбачають до 10 років позбавлення волі.