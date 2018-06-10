В России автобус столкнулся с поездом, хотя машинист сигналил

В Орловской области Российской Федерации автобус с артистами местного хора столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде.

Как сообщает "РИА Новости", это произошло 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла.

4 человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек госпитализированы. Правительство Орловской области сообщает об 11 госпитализированных, включая школьника.

По предварительным результатам работы комиссии Московской железной дороги, столкновение произошло по вине водителя ПАЗ.

"По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково – Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом", - сообщает МЖД.

"Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось", – добавляет ведомство.

Автобус столкнулся с поездом ГУ МЧС России по Орловской области

По данным следствия, среди погибших – один несовершеннолетний.

По данным полиции, в автобусе находились 16 человек.

Как информирует управление МВД РФ по региону, водитель автобуса находится в больнице, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие возбудило уголовное дело по двум статьям: "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Они предусматривают до 10 лет лишения свободы.