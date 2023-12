Могеріні: Ми хотіли б бачити Єрусалим столицею двох держав

Голова дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні під час візиту до Йорданії продовжувала наполягати на вирішенні близькосхідного кризи через співіснування двох держав.



Як повідомляє "Интерфакс", на прес-конференції в Аммані за участю міністра закордонних справ Йорданії Аймана аль-Сафаді високий представник ЄС із закордонних справ сказала:



"Ви знаєте, що наша позиція полягає в тому, що ми хотіли б бачити Єрусалим столицею одночасно держави Ізраїль і держави Палестина".



"Ми вважаємо, що єдиним реалістичним рішенням конфлікту на Близькому Сході є рішення через співіснування двох держав", – додала Могеріні.



Вона запевнила, що Євросоюз продовжує працювати для досягнення цієї мети, не змінюючи свого підходу, а також для забезпечення того, щоб Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт отримувало необхідні кошти.

Тим часом, армія Ізраїлю у Twitter повідомила, що 3 червня завдала удару по військово-морській базі палестинського ісламістського руху ХАМАС і знищила тунель, що виходив до моря.

During IDF strikes in the Gaza Strip on Sunday, June 3rd, 2018, the IDF attacked a military post belonging to Hamas’ special naval forces in the northern Gaza Strip. During this strike, an offensive terror tunnel, which leads to the sea, was demolished pic.twitter.com/WKaE6btUXa