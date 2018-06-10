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Могеріні: Ми хотіли б бачити Єрусалим столицею двох держав

Неділя, 10 червня 2018, 23:38

Голова дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні під час візиту до Йорданії продовжувала наполягати на вирішенні близькосхідного кризи через співіснування двох держав.

Як повідомляє "Интерфакс", на прес-конференції в Аммані за участю міністра закордонних справ Йорданії Аймана аль-Сафаді високий представник ЄС із закордонних справ сказала:

"Ви знаєте, що наша позиція полягає в тому, що ми хотіли б бачити Єрусалим столицею одночасно держави Ізраїль і держави Палестина".

"Ми вважаємо, що єдиним реалістичним рішенням конфлікту на Близькому Сході є рішення через співіснування двох держав", – додала Могеріні.

Вона запевнила, що Євросоюз продовжує працювати для досягнення цієї мети, не змінюючи свого підходу, а також для забезпечення того, щоб Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт отримувало необхідні кошти.

Тим часом, армія Ізраїлю у Twitter повідомила, що 3 червня завдала удару по військово-морській базі палестинського ісламістського руху ХАМАС і знищила тунель, що виходив до моря.

Теми: ІзраїльЄС
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