Могерини: Мы хотели бы видеть Иерусалим столицей двух государств

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время визита в Иорданию продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

Как сообщает "Интерфакс", на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади высокий представитель ЕС по иностранным делам сказала:

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина".

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила Могерини.

Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Между тем, армия Израиля в Twitter сообщила, что 3 июня нанесла удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.

During IDF strikes in the Gaza Strip on Sunday, June 3rd, 2018, the IDF attacked a military post belonging to Hamas’ special naval forces in the northern Gaza Strip. During this strike, an offensive terror tunnel, which leads to the sea, was demolished pic.twitter.com/WKaE6btUXa