Італія погрожує закрити порти для рятувальних суден з біженцями

Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні погрожує закрити порти для рятувальних суден з біженцями.

Про це повідомляє газета La Repubblica, пише DW.com.

За інформацією видання, Сальвіні закликав Мальту надати доступ в порт Валлетти рятувальному судну Aquarius організації SOS Méditerranée, на борту якого знаходяться 629 мігрантів. В іншому випадку Сальвіні має намір закрити італійські порти. Влада Мальти відхилила вимогу, заявивши, що не має відношення до рятувальної акції.

"Мальта нікого не впускає, Франція розвертає людей на своєму кордоні, Іспанія захищає свої кордони з використанням зброї. З сьогоднішнього дня і Італія скаже "ні" торгівлі людьми та нелегальній міграції", - написав Сальвіні в Facebook.

У минулому році попередник Сальвіні на посаді глави МВС Італії звернувся до європейських партнерів з подібною вимогою. Однак запит Марко Мінніті був відхилений, оскільки відповідно до права на порт-притулок судна, що зазнали трощі, а також кораблі, на борту яких присутні особи, що зазнали аварії, повинні бути допущені в порт.

Напередодні на дії італійської влади поскаржилися представники німецької громадської ініціативи з порятунку біженців, які терплять лихо, "Морський дозор".

За їхньою інформацією, під час заходу в порт Реджо-ді-Калабрія на процедури реєстрації пішло набагато більше часу. Крім того, повернення в район порятунку мігрантів довелося відкласти через вимоги передати відеоматеріали журналістів.

Представник "Морського дозору" Рубен Нойгебауер зазначив зрослий "рівень тиску" і висловив стурбованість ситуацією, що склалася в Середземному морі. За його словами, в регіоні знаходиться "занадто мало" рятувальних служб.

При цьому тільки за 9 і 10 червня в Середземному морі було врятовано більше тисячі мігрантів.