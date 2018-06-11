Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия грозит закрыть порты для спасательных судов с беженцами

Понедельник, 11 июня 2018, 00:49

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини угрожает закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

Об этом сообщает газета La Repubblica, пишет DW.com.

По информации издания, Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.

В прошлом году предшественник Сальвини на посту главы МВД Италии обратился к европейским партнерам с подобным требованием. Однако запрос Марко Миннити был отклонен, поскольку в соответствии с правом на порт-убежище терпящие бедствие суда, а также корабли, на борту которых присутствуют потерпевшие кораблекрушение, должны быть допущены в порт.

Накануне на действия итальянских властей пожаловались представители немецкой гражданской инициативы по спасению терпящих бедствие беженцев "Морской дозор".

По их информации, при заходе в порт Реджо-ди-Калабрия на процедуры регистрации ушло гораздо больше времени. Кроме того, возвращение в район спасения мигрантов пришлось отложить из-за требования передать видеоматериалы журналистов.

Представитель "Морского дозора" Рубен Нойгебауэр  отметил возросший "уровень давления" и выразил обеспокоенность сложившейся в Средиземном море ситуацией. По его словам, в регионе находится "слишком мало" спасательных служб.

При этом только за 9 и 10 июня в Средиземном море были спасены более тысячи мигрантов.

Темы: Италиябеженцымиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Италия
В Италии представили четыре марки в поддержку Украины
Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: