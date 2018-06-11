Италия грозит закрыть порты для спасательных судов с беженцами

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Понедельник, 11 июня 2018, 00:49

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини угрожает закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

Об этом сообщает газета La Repubblica, пишет DW.com.

По информации издания, Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.

В прошлом году предшественник Сальвини на посту главы МВД Италии обратился к европейским партнерам с подобным требованием. Однако запрос Марко Миннити был отклонен, поскольку в соответствии с правом на порт-убежище терпящие бедствие суда, а также корабли, на борту которых присутствуют потерпевшие кораблекрушение, должны быть допущены в порт.

Накануне на действия итальянских властей пожаловались представители немецкой гражданской инициативы по спасению терпящих бедствие беженцев "Морской дозор".

По их информации, при заходе в порт Реджо-ди-Калабрия на процедуры регистрации ушло гораздо больше времени. Кроме того, возвращение в район спасения мигрантов пришлось отложить из-за требования передать видеоматериалы журналистов.

Представитель "Морского дозора" Рубен Нойгебауэр  отметил возросший "уровень давления" и выразил обеспокоенность сложившейся в Средиземном море ситуацией. По его словам, в регионе находится "слишком мало" спасательных служб.

При этом только за 9 и 10 июня в Средиземном море были спасены более тысячи мигрантов.

Темы: Италия беженцы миграция
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