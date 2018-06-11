ВПС Угорщини піднімалися на перехоплення літака на кордоні з Україною

Угорські винищувачі були підняті по тривозі через порушення повітряного простору країни невідомим літаком на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті Збройних сил Угорщини, пише Інтерфакс-Україна.

Там розповіли, що ввечері в суботу, 9 червня, засікли невеликий літак, який не вийшов на контакт з управлінням цивільного повітряного руху Угорщини. У повітряний простір країни він увійшов незадовго до півночі.

На перехоплення літака вилетіли винищувачі Saab JAS 39 Gripen, вони позначили свою присутність, випустивши над порушником інфрачервоні пастки. Після цього порушник розвернувся і залишив повітряний простір Угорщини поблизу села Берегдароч, який знаходиться на кордоні країни з Україною.

Модель літака, який порушив угорський кордон, і країна, якій він належить, не уточнюються.