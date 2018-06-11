ВВС Венгрии поднимались на перехват самолета на границе с Украиной

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Понедельник, 11 июня 2018, 01:23

Венгерские истребители были подняты по тревоге из-за нарушения воздушного пространства страны неизвестным самолетом на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Венгрии, пишет Интерфакс-Украина.

Там рассказали, что вечером в субботу, 9 июня, засекли небольшой самолет, который не вышел на контакт с управлением гражданского воздушного движения Венгрии. В воздушное пространство страны он вошел незадолго до полуночи.

На перехват самолета вылетели истребители Saab JAS 39 Gripen, они обозначили свое присутствие, выпустив над нарушителем инфракрасные ловушки. После этого нарушитель развернулся и покинул воздушное пространство Венгрии вблизи села Берегдароч, который находится на границе страны с Украиной.

Модель самолета, который нарушил венгерскую границу, и страна, которой он принадлежит, не уточняются.

Темы: Венгрия граница
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