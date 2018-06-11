ВВС Венгрии поднимались на перехват самолета на границе с Украиной
Венгерские истребители были подняты по тревоге из-за нарушения воздушного пространства страны неизвестным самолетом на границе с Украиной.
Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Венгрии, пишет Интерфакс-Украина.
Там рассказали, что вечером в субботу, 9 июня, засекли небольшой самолет, который не вышел на контакт с управлением гражданского воздушного движения Венгрии. В воздушное пространство страны он вошел незадолго до полуночи.
На перехват самолета вылетели истребители Saab JAS 39 Gripen, они обозначили свое присутствие, выпустив над нарушителем инфракрасные ловушки. После этого нарушитель развернулся и покинул воздушное пространство Венгрии вблизи села Берегдароч, который находится на границе страны с Украиной.
Модель самолета, который нарушил венгерскую границу, и страна, которой он принадлежит, не уточняются.