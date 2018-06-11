Державне інформаційне агентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ин і президент США обговорюватимуть денуклеаризацію Корейського півострова та інші спільні питання.

Про це пише Reuters.

"В понеділок державне ЗМІ Північної Кореї заявило, що її лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп обговорять "постійний та надійний механізм підтримання миру" на Корейському півострові, денуклеаризацію Корейського півострова та інші питання, що представляють взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що Кім Чен Ина на саміті супроводжує його міністр закордонних справ Рі Йонг Хо, міністр оборони Но Кван Чол і сестра Кім Йо Йон.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин вже прибув до Сінгапуру.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч 12 червня в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.