В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын и Трамп будут говорить о денуклеаризации

Государственное информационное агентство КНДР сообщило, что Ким Чен Ын и президент США обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова и другие общие вопросы.

Об этом пишет Reuters.

"В понедельник государственное СМИ Северной Кореи заявило, что ее лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обсудят "постоянный и надежный механизм поддержания мира" на Корейском полуострове, денуклеаризацию Корейского полуострова и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Ким Чен Ына на саммите сопровождает его министр иностранных дел Ри Йонг Хо, министр обороны Но Кван Чол и сестра Ким Ё Чжон.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын уже прибыл в Сингапур.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.