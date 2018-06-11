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Родина Сенцова не просила Путіна звільнити його

Понеділок, 11 червня 2018, 05:05
Родина Сенцова не просила Путіна звільнити його

Родина українського режисера-політв’язня Олега Сенцова не зверталася до Путіна з проханням його звільнити.

Про це заявила сестра Сенцова Наталія Каплан, повідомляє Громадське.

"Я такого не говорила, і ми ні про що Путіна не просили", — сказала вона.

Раніше британське видання The Guardian оприлюднило інформацію з посиланням на Каплан про те, що вона нібито попросила Путіна звільнити Олега Сенцова до Чемпіонату світу з футболу.

"У нас залишилося дуже мало часу, і я дійсно сподіваюся, що Путін ухвалить рішення звільнити його і всіх українських політв’язнів перед Чемпіонатом світу", — таку цитату Каплан наводить видання.

Однак цю новину The Guardian подало під заголовком про те, що родина нібито попросила Путіна про звільнення Олега.

"Усі питання до них, я не знаю, звідки вони це взяли, але про Путіна я точно нічого не казала", — заявила Каплан.

Сенцов голодує вже 29 день.

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовРосіяПутін
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