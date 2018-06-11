Семья Сенцова не просила Путина освободить его

Семья украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова не обращалась к Путину с просьбой его освободить.

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает Громадське.

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили", - сказала она.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что она якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - такую ​​цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под названием о том, что семья якобы попросила Путина об увольнении Олега.

"Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила", - заявила Каплан.

Сенцов голодает уже 29 день.