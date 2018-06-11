Американський винищувач F-15 впав у море біля берегів Японії

Американський військовий винищувач F15 зазнав аварії у водах біля острова Окінава на півдні Японії, де базується основна частина військ США в Японії.

Про це йдеться в заяві сил США в Японії, пише Reuters.

Повідомляється, що в літаку був тільки пілот і він успішно катапультувався і був врятований пошуково-рятувальними бригадами.

Агентство відзначає, що багато жителів Окінави пов'язують злочинність, аварійність і забруднення навколишнього середовища з військовими базами США і хочуть, щоб вони залишили острів.

Уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе пропонує спірний план, що передбачає перекидання авіабази Футенма з центральної частини Окінави в менш населений район Хеноко міста Наго на півночі острова.