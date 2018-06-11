Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американський винищувач F-15 впав у море біля берегів Японії

Понеділок, 11 червня 2018, 07:23

Американський військовий винищувач F15 зазнав аварії у водах біля острова Окінава на півдні Японії, де базується основна частина військ США в Японії.

Про це йдеться в заяві сил США в Японії, пише Reuters.

Повідомляється, що в літаку був тільки пілот і він успішно катапультувався і був врятований пошуково-рятувальними бригадами.

Агентство відзначає, що багато жителів Окінави пов'язують злочинність, аварійність і забруднення навколишнього середовища з військовими базами США і хочуть, щоб вони залишили острів.

Уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе пропонує спірний план, що передбачає перекидання авіабази Футенма з центральної частини Окінави в менш населений район Хеноко міста Наго на півночі острова.

Теми: СШАЯпонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: