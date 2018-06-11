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Американский истребитель F-15 упал в море у берегов Японии

Понедельник, 11 июня 2018, 07:23

Американский военный истребитель F15 потерпел аварию в водах у острова Окинава на юге Японии, где базируется основная часть войск США в Японии.

Об этом говорится в заявлении сил США в Японии, пишет Reuters.

Сообщается, что в самолете был только пилот и он успешно катапультировался и был спасен поисково-спасательными бригадами.

Агентство отмечает, что многие жители Окинавы связывают преступность, аварийность и загрязнение окружающей среды с военными базами США  и хотят, чтобы они покинули остров.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ предлагает спорный план по переброске авиабазы Футенма из центральной части Окинавы в менее населенный район Хеноко города Наго на севере острова.

Темы: СШАЯпония
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