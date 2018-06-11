На курортах Херсонщини додали поліції

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Понеділок, 11 червня 2018, 09:34

У курортних населених пунктах Херсонської області стало на 4 поліцейські станції більше.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Twitter.

"Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини: з 10 червня на території населених пунктів у с. Залізний Порт, смт Лазурне, с. Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4 поліцейські станції", – інформує МВС.

 
 
 
 

"Зичимо безпечного відпочинку", – додали у відомстві.

Теми: поліція Херсонська область
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