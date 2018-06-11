На курортах Херсонщины добавили полиции

В курортных населенных пунктах Херсонской области стало на 4 полицейских станции больше.



Об этом Министерство внутренних дел сообщает в Twitter.



"Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонщины: с 10 июня на территории населенных пунктов в с. Железный Порт, пгт Лазурное, с. Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции", – информирует МВД.

"Желаем безопасного отдыха", – добавили в ведомстве.