На курортах Херсонщины добавили полиции

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Понедельник, 11 июня 2018, 09:34

В курортных населенных пунктах Херсонской области стало на 4 полицейских станции больше.

Об этом Министерство внутренних дел сообщает в Twitter.

"Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонщины: с 10 июня на территории населенных пунктов в с. Железный Порт, пгт Лазурное, с. Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции", – информирует МВД.

 
 
 
 

"Желаем безопасного отдыха", – добавили в ведомстве.

Темы: полиция Херсонская область
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