У Каліфорнії діє бібліотека твітів Трампа

Бібліотека твітів президента США Дональда Трампа відкрила двері для відвідувачів у Західному Голівуді, в Каліфорнії.

Активісти вирішили зібрати колекцію після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Twitter є офіційними повідомленнями президента, передає "Голос Америки".

Можливий віртуальний тур цією бібліотекою.

Дональд Трамп після 500 днів на посаді продовжує активно використовувати Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.

Рейтинг підтримки Трампа серед виборців коливається у межах 40%, а в рідній Республіканській партії його політику підтримують 87% однопартійців, зазначає "Голос Америки".