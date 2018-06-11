У Каліфорнії діє бібліотека твітів Трампа

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Понеділок, 11 червня 2018, 10:19

Бібліотека твітів президента США Дональда Трампа відкрила двері для відвідувачів у Західному Голівуді, в Каліфорнії.

Активісти вирішили зібрати колекцію після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Twitter є офіційними повідомленнями президента, передає "Голос Америки".

Можливий віртуальний тур цією бібліотекою.

 
 
 

Дональд Трамп після 500 днів на посаді продовжує активно використовувати Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.

Рейтинг підтримки Трампа серед виборців коливається у  межах 40%, а в рідній Республіканській партії його політику підтримують 87% однопартійців, зазначає "Голос Америки".  

Теми: Трамп США соцмережі
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