В Калифорнии работает библиотека твитов Трампа

Библиотека твитов президента США Дональда Трампа открыла двери для посетителей в Западном Голливуде, в Калифорнии.



Активисты решили собрать коллекцию после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Twitter являются официальным сообщениям президента, передает "Голос Америки".



Возможен виртуальный тур по этой библиотеке.

Дональд Трамп после 500 дней на должности продолжает активно использовать Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.



Рейтинг поддержки Трампа среди избирателей колеблется в пределах 40%, а в родной Республиканской партии его политику поддерживают 87% однопартийцев, отмечает "Голос Америки".