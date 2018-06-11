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В Калифорнии работает библиотека твитов Трампа

Понедельник, 11 июня 2018, 10:19

Библиотека твитов президента США Дональда Трампа открыла двери для посетителей в Западном Голливуде, в Калифорнии.

Активисты решили собрать коллекцию после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Twitter являются официальным сообщениям президента, передает "Голос Америки".

Возможен виртуальный тур по этой библиотеке.

 
 
 

Дональд Трамп после 500 дней на должности продолжает активно использовать Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.

Рейтинг поддержки Трампа среди избирателей колеблется в пределах 40%, а в родной Республиканской партии его политику поддерживают 87% однопартийцев, отмечает "Голос Америки".

Алена Рощенко, УП
Темы: ТрампСШАсоцсети
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