Європарламент закличе дипломатів бойкотувати ЧС у Росії – ЗМІ

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Понеділок, 11 червня 2018, 11:05

Депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський парламент, швидше за все, закличе до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у резолюції щодо прав людини в Росії, яку повинен схвалити 14 червня", - написав журналіст.

Європейський парламент 14 червня проведе дебати і голосування щодо резолюції про права людини в Росії та зокрема про ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

Фракція "Зелених" у Європарламенті запустила акцію, яка має привернути увагу футбольних уболівальників до порушень прав людини у Росії, де незабаром розпочнеться Чемпіонат світу з футболу-2018.

Теми: Росія Європа дипломатичні відносини спорт
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