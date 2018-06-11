Європарламент закличе дипломатів бойкотувати ЧС у Росії – ЗМІ

Депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський парламент, швидше за все, закличе до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у резолюції щодо прав людини в Росії, яку повинен схвалити 14 червня", - написав журналіст.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2018

Європейський парламент 14 червня проведе дебати і голосування щодо резолюції про права людини в Росії та зокрема про ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

Фракція "Зелених" у Європарламенті запустила акцію, яка має привернути увагу футбольних уболівальників до порушень прав людини у Росії, де незабаром розпочнеться Чемпіонат світу з футболу-2018.