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Европарламент призовет дипломатов бойкотировать ЧМ в России – СМИ

Понедельник, 11 июня 2018, 11:05

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Европейская правда".

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал журналист.

Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Фракция "Зеленых" в Европарламенте запустила акцию, которая должна привлечь внимание футбольных болельщиков к нарушениям прав человека в России, где вскоре начнется чемпионат мира по футболу-2018.

Темы: РосcияЕвропадипломатические отношенияспорт
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