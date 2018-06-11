У Чернівцях – обшуки в організації, яка ратувала за "Велику Румунію"

Співробітники Служби безпеки проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності України.

Назву організації СБУ не повідомляє.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу.

Перевіряють дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували карти території Чернівецької області у складі так званої "Великої Румунії".

Співробітники СБУ встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди "святкування" на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

Правоохоронці також зафіксували, що учасники ГО поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення "історичної справедливості" шляхом анулювання чинних міжнародно-правових і міждержавних документів та "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави.

"Наразі відбуваються слідчі дії в офісних приміщеннях громадської організації. СБ України повідомить про їх результати після завершення процесуальних дій", – інформує служба.

Триває досудове слідство.

27 березня 1918 року, наприкінці Першої світової війни, найвищий представницький орган Бессарабії Сфатул Церій проголосував за приєднання до Королівства Румунія.

25 квітня 2018 року під Генконсульством Румунії в Чернівцях активісти вимагали скасувати офіційні заходи на честь об'єднання "Великої Румунії" – 100-річчя "Унірії".