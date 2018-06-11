У Чернівцях – обшуки в організації, яка ратувала за "Велику Румунію"

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Понеділок, 11 червня 2018, 11:22

Співробітники Служби безпеки проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності України.

Назву організації СБУ не повідомляє.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу.

Перевіряють дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували карти території Чернівецької області у складі так званої "Великої Румунії".

Співробітники СБУ встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди "святкування" на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

 

Правоохоронці також зафіксували, що учасники ГО поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення "історичної справедливості" шляхом анулювання чинних міжнародно-правових і міждержавних документів та "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії  до складу румунської держави.

"Наразі відбуваються слідчі дії в офісних приміщеннях громадської організації. СБ України повідомить про їх результати після завершення процесуальних дій", – інформує служба.

Триває досудове слідство.

Теми: Чернівецька область Румунія СБУ
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