В Черновцах – обыски в организации, ратовавшей за "Великую Румынию"

Сотрудники Службы безопасности проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.



Название организации СБУ не сообщает.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.



Проверяют данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали карты территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".



Сотрудники СБУ установили, что напечатанные карты были изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

Правоохранители также зафиксировали, что участники ОО распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению "исторической справедливости" путем аннулирования действующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращения" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.



"Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий", – информирует служба.



Продолжается досудебное следствие.

27 марта 1918 года, в конце Первой мировой войны, высший представительный орган Бессарабии Сфатул Цэрий проголосовал за присоединение к Королевства Румыния.

25 апреля 2018 года под Генконсульством Румынии в Черновцах активисты требовали отменить официальные мероприятия в честь объединения "Великой Румынии" – 100-летие "Унирии".