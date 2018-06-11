В Черновцах – обыски в организации, ратовавшей за "Великую Румынию"

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Понедельник, 11 июня 2018, 11:22

Сотрудники Службы безопасности проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Название организации СБУ не сообщает.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.

Проверяют данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали карты территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Сотрудники СБУ установили, что напечатанные карты были изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

 



Правоохранители также зафиксировали, что участники ОО распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению "исторической справедливости" путем аннулирования действующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращения" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

"Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий", – информирует служба.

Продолжается досудебное следствие.

Темы: Черновицкая область Румыния СБУ
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