Прокуратура просить арештувати догхантера Святогора
До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу догхантеру Олексію Святогору.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Сторона обвинувачення вимагає встановити йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Святогора підозрюють у злочинах за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України ( ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).
Пізніше у суді повідомлять інформацію про час судового засідання.
8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.
Як повідомляє Hromadske, його відпустили разом з охороною, яку він попросив у поліції до 11 червня.
Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.
Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.