Прокуратура просить арештувати догхантера Святогора

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Понеділок, 11 червня 2018, 11:26

До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу догхантеру Олексію Святогору.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Сторона обвинувачення вимагає встановити йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Святогора підозрюють у злочинах  за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України ( ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Пізніше у суді повідомлять інформацію про час судового засідання.

8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.

Як повідомляє Hromadske, його відпустили разом з охороною, яку він попросив у поліції до 11 червня.

Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.

Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Українська правда
Теми: суд
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