Прокуратура просить арештувати догхантера Святогора

До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу догхантеру Олексію Святогору.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Сторона обвинувачення вимагає встановити йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Святогора підозрюють у злочинах за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України ( ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Пізніше у суді повідомлять інформацію про час судового засідання.

8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.

Як повідомляє Hromadske, його відпустили разом з охороною, яку він попросив у поліції до 11 червня.

Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.

Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.