Прокуратура просит арестовать догхантера Святогора
В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения догхантеру Алексею Святогору.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сторона обвинения требует установить ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Святогора подозревают в преступлениях по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
Позже в суде сообщат информацию о времени судебного заседания.
8 июня стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой.
Как сообщает Hromadske, его отпустили вместе с охраной, которую он попросил у полиции до 11 июня.
Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
Он также есть в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.