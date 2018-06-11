Прокуратура просит арестовать догхантера Святогора

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения догхантеру Алексею Святогору.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сторона обвинения требует установить ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Святогора подозревают в преступлениях по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Позже в суде сообщат информацию о времени судебного заседания.

8 июня стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой.

Как сообщает Hromadske, его отпустили вместе с охраной, которую он попросил у полиции до 11 июня.

Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.

Он также есть в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.