Губернатор Донеччини Жебрівський подав у відставку

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

Про це він написав у Facebook.

"У суботу зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін", - написав жебрівський.

Він подякував усій своїй команді за роботу та жителям Донеччини за підтримку та розуміння.

"Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!", - додав він.

Про причини такого рішення він не повідомив.

Як повідомлялося, Павло Жебрівський був призначений керівником Донецької ОДА у червні 2015 року.