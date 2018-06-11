Губернатор Донеччини Жебрівський подав у відставку

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Понеділок, 11 червня 2018, 11:37

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

Про це він написав у Facebook.

"У суботу зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін", - написав жебрівський.

Він подякував  усій своїй команді за роботу та жителям Донеччини за підтримку та розуміння.

"Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!", - додав він.

Про причини такого рішення він не повідомив.

Як повідомлялося, Павло Жебрівський був призначений керівником Донецької ОДА у червні 2015 року.

Теми: Донецька область Жебрівський
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