Губернатор Донеччини Жебрівський подав у відставку
Понеділок, 11 червня 2018, 11:37
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.
Про це він написав у Facebook.
"У суботу зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін", - написав Жебрівський.
Він подякував усій своїй команді за роботу та жителям Донеччини за підтримку та розуміння.
"Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!", - додав він.
Про причини такого рішення він не повідомив.
Як повідомлялося, Павло Жебрівський був призначений керівником Донецької ОДА у червні 2015 року.