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Губернатор Донецкой области Жебривский подал в отставку

Понедельник, 11 июня 2018, 11:37
Губернатор Донецкой области Жебривский подал в отставку

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

Об этом он написал в Facebook.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин", - написал Жебривский.

Он поблагодарил всю свою команду за работу и жителей Донетчины за поддержку и понимание.

"Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!", - добавил он.

О причинах такого решения он не сообщил.

Как сообщалось, Павел Жебривский был назначен руководителем Донецкой ОГА в июне 2015 года.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьЖебривский
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