Губернатор Донецкой области Жебривский подал в отставку
Понедельник, 11 июня 2018, 11:37
Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.
Об этом он написал в Facebook.
"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин", - написал Жебривский.
Он поблагодарил всю свою команду за работу и жителей Донетчины за поддержку и понимание.
"Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!", - добавил он.
О причинах такого решения он не сообщил.
Как сообщалось, Павел Жебривский был назначен руководителем Донецкой ОГА в июне 2015 года.
Украинская правда